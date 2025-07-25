川普關稅添變數 超富家族辦公室投資銳減32%

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-25 01:12

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根據《CNBC》周四（24 日）報導，受川普關稅政策不確定性影響，超富家族辦公室投資轉趨謹慎。2025 年上半年直接投資案件較去年同期大減 32% 至 375 件，僅 AI 相關企業投資逆勢成長。專家指出，家族辦公室正等待政策明朗化再出手。

受川普關稅政策不確定性影響，家族辦公室2025年上半年直接投資案件年減32%。(圖:Shutterstock)

Fintrx 獨家提供給《CNBC》的數據顯示，2025 年上半年家族辦公室對企業直接投資 375 件，年減 32%。

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各產業投資都出現下滑，包括 2024 年和 2025 年最熱門的科技、醫療保健和生命科學領域。只有 AI 相關企業投資逆勢成長，從 55 件增至 71 件。

AI 投資策略轉保守

資誠 (PwC) 美國和全球家族辦公室業務負責人 Jonathan Flack 表示，家族辦公室對 AI 投資更加謹慎，特別是對科技投資較不熟悉的機構，正採取「基礎建設投資策略」，投資 AI 周邊基礎設施。

Flack 說：「他們實際上投資數據中心和支撐 AI 成長所需的硬體資產。」

他指出，醫療投資相對有韌性，受惠於醫療體系需求和 AI 生技新創興起。例如，隨著川普稅收支出法案預期對偏鄉醫療造成壓力，醫療診斷新創具有巨大潛力。

退場放緩影響資金配置

專門為家族辦公室、基金和機構投資人提供諮詢的律師 Vicki Odette 表示，家族辦公室對創投投資變得更挑剔。退場放緩意味著可重新配置的資金減少。

Haynes Boone 合夥人 Odette 說：「我看到更多審查。他們真的在尋找能在短期內看到獲利路徑的交易。」

不過，她的客戶並非完全袖手旁觀。機會主義的家族辦公室對次級基金表現興趣，這類基金因機構投資人尋求流動性而大受歡迎。

海外投資興趣升溫

Flack 預期交易量不會完全復甦，但 2025 年下半年可能小幅上升。他說：「我仍看到家族辦公室有過多未配置資本。我認為接近年底時，他們會想參與一些交易。」

Odette 表示，家族辦公室需要關稅政策更明確，對美國企業投資才會明顯回升。不過，她觀察到家族辦公室最近轉向海外，連國內機構也不例外，預期這種趨勢將持續。