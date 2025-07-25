鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-25 13:58

‌



日本股市近期漲勢迅猛，已推動部分市場指標逼近去年 8 月崩盤前的危險水位，引發市場對「8 月魔咒」重演的深切擔憂。

日股盛夏狂飆 多項指標逼近去年「8月魔咒」前危險水位(圖:shutterstock)

儘管此次漲勢主要由美日貿易協定驅動，而非日元，但 abrdn Japan Ltd. 股票主管 Hisashi Arakawa 等專家仍強調應保持警惕。

‌



去年 8 月，日股曾因日本央行意外升息、行長植田和男的鷹派言論及美國經濟疑慮而急劇下挫。雖然當前宏觀環境已轉變，美國關稅政策成為市場主要驅動因素，但有技術指標顯示，日股目前的脆弱程度與去年拋售前夕如出一轍，當時東證指數也處於歷史高位。

東證股價指數周四 (24 日) 的 14 天相對強弱指數 (RSI) 約為 79，高於顯示市場可能處於超買區域的臨界點。去年 7 月，也就是拋售潮發生不到一個月前，這一指數也處於相同區間。

此外，樂天證券數據顯示，東證指數較其 25 日均線高出逾 5%，此類偏離幅度歷來預示著市場將面臨調整，例如 2021 年 9 月及 2022 年 3 月出現類似情況後，市場均隨之出現下跌。

與去年 7 月的模式相似，此次東證指數的快速上漲並未伴隨成交量放大，這暗示市場可能缺乏堅定信心。MCP 資產管理日本策略師 Rieko Otsuka 指出，隨著 8 月「夏季淡季」臨近、交易量可能萎縮，市場在快速上漲後或將面臨波動。她並補充，隨著日本進入財報季高峰，許多企業在評估關稅影響後可能保持謹慎展望，股票估值最終仍需由實際盈利來支撐。