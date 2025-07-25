學日本！韓國準備以投資換關稅 擬投資美國超過1,000億美元

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-07-25 08:43

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據《韓聯社》周四（24 日）報導，韓國政府擬將規模超過 1,000 億美元的韓企對美投資計畫，當作經貿談判籌碼，且日後投資金額可能會進一步增加。

韓國準備以投資換關稅，擬投資美國超過1,000億美元。（圖：Shutterstock）

韓國《每日經濟》指出，日本與美國達成關稅下調協議給韓國帶來巨大壓力，若韓國未能達成類似協定，在全球汽車市場的競爭力可能受損。

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韓方經貿磋商代表團原計劃在 25 日韓美「2+2」經貿磋商中提出上述韓企投資計畫，但經貿磋商因美國財長貝森特臨時緊急日程安排被取消。韓媒猜測或許美國以此對韓施壓。

在韓美磋商關稅之前，韓國政府與三星、SK、現代汽車、LG 等多家企業接觸，匯集各方對美投資計畫。目前這些企業承諾的投資金額達到 1,000 多億美元。鑑於這筆金額僅包含企業自主制定的投資計畫，若政府運用政策性融資，投資規模可能進一步增加。

日本政府在關稅談判中承諾設立規模 5,500 億美元的基金，用於對美直接投資，以此換取美方對日關稅稅率由 25% 降至 15%。

韓媒稱，韓國政府也在考慮設立投資基金的方案，還可能謀求通過進出口銀行、產業銀行、貿易保險公社、韓國投資公社等機構籌資的方案。