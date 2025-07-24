日本10年期公債殖利率觸近17年新高
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
日本 10 年期政府公債殖利率周四 (24 日) 突破 1.6%，達到近 17 年來的最高點。此次上升主要歸因於日益加劇的政治不確定性，以及近期債券拍賣需求疲軟。
本周稍早，日本 40 年期政府公債的拍賣需求創下 2011 年以來的新低，這反映出投資者對市場的謹慎態度。與此同時，在執政聯盟於周末選舉中失去參議院多數席位後，外界對首相石破茂可能辭職的猜測升溫。儘管石破茂本人否認了這些報導，聲明他「從未討論過」下台事宜，但政治不穩定性仍持續影響著市場情緒。
此外，全球風險偏好的改善也使得對避險債券的需求有所減弱。市場的普遍樂觀情緒部分源於日本與美國達成了一項貿易協議，該協議內容包括對日本出口徵收 15% 的關稅，以及日本承諾向美國經濟投資 5500 億美元。
同時，美歐貿易談判傳出的進展，也為更廣泛的市場氛圍帶來了積極影響。
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