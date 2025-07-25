鉅亨速報 - Factset 最新調查：希捷科技STX-US的目標價調升至160元，幅度約3.23%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對希捷科技(STX-US)提出目標價估值：中位數由155元上修至160元，調升幅度3.23%。其中最高估值200元，最低估值68元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予希捷科技評價：積極樂觀15位、保持中立8位、保守悲觀1位。
希捷科技今(25日)收盤價為152.53元。近5日股價下跌3.23%，標普指數上漲1.52%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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