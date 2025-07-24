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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Alphabet公司(A)GOOGL-US的目標價調升至217元，幅度約5.85%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共65位分析師，對Alphabet公司(A)(GOOGL-US)提出目標價估值：中位數由205元上修至217元，調升幅度5.85%。其中最高估值250元，最低估值160元。

綜合評級 - 共有73位分析師給予Alphabet公司(A)評價：積極樂觀61位、保持中立12位、保守悲觀0位。

Alphabet公司(A)今(24日)收盤價為193.185元。近5日股價上漲5.85%，標普指數上漲1.52%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股GOOGL市場預估目標價

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