鉅亨速報 - Factset 最新調查：Alphabet公司(A)GOOGL-US的目標價調升至217元，幅度約5.85%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共65位分析師，對Alphabet公司(A)(GOOGL-US)提出目標價估值：中位數由205元上修至217元，調升幅度5.85%。其中最高估值250元，最低估值160元。
綜合評級 - 共有73位分析師給予Alphabet公司(A)評價：積極樂觀61位、保持中立12位、保守悲觀0位。
Alphabet公司(A)今(24日)收盤價為193.185元。近5日股價上漲5.85%，標普指數上漲1.52%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 退休理財雙引擎：高規格基金×破盤級費率
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 Alphabet激勵科技板塊續攻新高、就業數據壓制降息預期
- 應對ChatGPT威脅 Google最新財報透露其反擊行動
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Alphabet公司(A)(GOOGL-US)EPS預估上修至9.88元，預估目標價為210.00元
- 盤前重挫6%！特斯拉Q2電動車銷售續跌 Robotaxi救市難如願
下一篇