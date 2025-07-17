鉅亨速報 - Factset 最新調查：希捷科技STX-US的目標價調升至140元，幅度約3.7%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對希捷科技(STX-US)提出目標價估值：中位數由135元上修至140元，調升幅度3.7%。其中最高估值200元，最低估值68元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予希捷科技評價：積極樂觀15位、保持中立8位、保守悲觀1位。
希捷科技今(17日)收盤價為147.12元。近5日股價上漲3.7%，標普指數上漲0.01%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 市場震盪加劇，別怕進場！三大策略逆勢突圍
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- AI資料中心儲存激增 Seagate推30TB硬碟
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：希捷科技STX-US的目標價調升至125元，幅度約4.17%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：希捷科技STX-US的目標價調升至120元，幅度約9.09%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：希捷科技(STX-US)EPS預估上修至7.9元，預估目標價為110.00元
下一篇