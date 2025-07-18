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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：希捷科技STX-US的目標價調升至150元，幅度約7.14%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對希捷科技(STX-US)提出目標價估值：中位數由140元上修至150元，調升幅度7.14%。其中最高估值200元，最低估值68元。

綜合評級 - 共有24位分析師給予希捷科技評價：積極樂觀15位、保持中立8位、保守悲觀1位。

希捷科技今(18日)收盤價為148.055元。近5日股價上漲7.14%，標普指數上漲0.27%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股STX市場預估目標價

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