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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：意法半導體STM-US的目標價調降至32.27元，幅度約3.47%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對意法半導體(STM-US)提出目標價估值：中位數由33.43元下修至32.27元，調降幅度3.47%。其中最高估值50元，最低估值24元。

綜合評級 - 共有28位分析師給予意法半導體評價：積極樂觀13位、保持中立14位、保守悲觀1位。

意法半導體今(25日)收盤價為26.38元。近5日股價上漲3.47%，標普指數上漲1.52%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股STM市場預估目標價

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