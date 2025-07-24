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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國墨菲(MUSA-US)EPS預估下修至23.91元，預估目標價為520.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對美國墨菲(MUSA-US)做出2025年EPS預估：中位數由24.69元下修至23.91元，其中最高估值25.53元，最低估值21.54元，預估目標價為520.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值25.53(25.61)31.2731.0529.09
最低值21.54(21.54)24.4726.7929.09
平均值23.65(23.89)27.4729.529.09
中位數23.91(24.69)28.1330.6729.09

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值209.91億221.53億213.98億220.40億
最低值194.20億199.41億208.98億220.40億
平均值198.06億207.01億211.75億220.40億
中位數196.82億207.42億212.29億220.40億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS13.0814.9228.1025.4924.11
營業收入112.64億173.61億234.46億215.29億202.44億

詳細資訊請看美股內頁：
美國墨菲(MUSA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMUSA

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