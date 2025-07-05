鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國墨菲(MUSA-US)EPS預估上修至24.69元，預估目標價為520.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對美國墨菲(MUSA-US)做出2025年EPS預估：中位數由23.65元上修至24.69元，其中最高估值25.61元，最低估值21.54元，預估目標價為520.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|25.61(25.61)
|31.27
|31.05
|29.09
|最低值
|21.54(21.54)
|24.47
|26.79
|29.09
|平均值
|23.89(23.71)
|27.53
|29.5
|29.09
|中位數
|24.69(23.65)
|28.25
|30.67
|29.09
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|209.91億
|221.53億
|213.98億
|220.40億
|最低值
|194.98億
|199.41億
|208.98億
|220.40億
|平均值
|198.43億
|207.31億
|211.75億
|220.40億
|中位數
|196.82億
|207.42億
|212.29億
|220.40億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|13.08
|14.92
|28.10
|25.49
|24.11
|營業收入
|112.64億
|173.61億
|234.46億
|215.29億
|202.44億
詳細資訊請看美股內頁：
美國墨菲(MUSA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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