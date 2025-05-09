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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國墨菲MUSA-US的目標價調降至530元，幅度約3.64%

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對美國墨菲(MUSA-US)提出目標價估值：中位數由550元下修至530元，調降幅度3.64%。其中最高估值600元，最低估值400元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予美國墨菲評價：積極樂觀6位、保持中立3位、保守悲觀2位。

美國墨菲今(9日)收盤價為444.05元。近5日股價下跌3.64%，標普指數上漲1.07%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股MUSA市場預估目標價

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