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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國墨菲(MUSA-US)EPS預估下修至25.05元，預估目標價為530.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 20:16


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對美國墨菲(MUSA-US)做出2025年EPS預估：中位數由26.05元下修至25.05元，其中最高估值26.33元，最低估值22.44元，預估目標價為530.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值26.33(27.2)31.2734.0839.29
最低值22.44(24.42)25.330.7334.22
平均值24.92(25.83)28.4831.8336.76
中位數25.05(26.05)28.6231.2636.76

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值210.78億228.37億242.08億258.03億
最低值193.97億199.41億209.27億234.95億
平均值200.88億210.95億223.06億246.49億
中位數197.31億207.70億220.45億246.49億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS13.0814.9228.1025.4924.11
營業收入112.64億173.61億234.46億215.29億202.44億

詳細資訊請看美股內頁：
美國墨菲(MUSA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMUSA

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