鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國墨菲(MUSA-US)EPS預估下修至25.05元，預估目標價為530.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 20:16
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對美國墨菲(MUSA-US)做出2025年EPS預估：中位數由26.05元下修至25.05元，其中最高估值26.33元，最低估值22.44元，預估目標價為530.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|26.33(27.2)
|31.27
|34.08
|39.29
|最低值
|22.44(24.42)
|25.3
|30.73
|34.22
|平均值
|24.92(25.83)
|28.48
|31.83
|36.76
|中位數
|25.05(26.05)
|28.62
|31.26
|36.76
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|210.78億
|228.37億
|242.08億
|258.03億
|最低值
|193.97億
|199.41億
|209.27億
|234.95億
|平均值
|200.88億
|210.95億
|223.06億
|246.49億
|中位數
|197.31億
|207.70億
|220.45億
|246.49億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|13.08
|14.92
|28.10
|25.49
|24.11
|營業收入
|112.64億
|173.61億
|234.46億
|215.29億
|202.44億
詳細資訊請看美股內頁：
美國墨菲(MUSA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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