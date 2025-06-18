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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國墨菲(MUSA-US)EPS預估下修至23.65元，預估目標價為510.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對美國墨菲(MUSA-US)做出2025年EPS預估：中位數由24.69元下修至23.65元，其中最高估值25.61元，最低估值21.54元，預估目標價為510.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值25.61(26.33)31.2731.0529.09
最低值21.54(21.54)24.4726.7929.09
平均值23.71(24)27.5329.529.09
中位數23.65(24.69)27.8830.6729.09

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值209.91億221.53億213.98億220.40億
最低值194.98億199.41億208.98億220.40億
平均值198.22億207.30億211.75億220.40億
中位數196.81億207.34億212.29億220.40億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS13.0814.9228.1025.4924.11
營業收入112.64億173.61億234.46億215.29億202.44億

詳細資訊請看美股內頁：
美國墨菲(MUSA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMUSA

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