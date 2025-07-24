美日協議細節曝光：日本巨額投資 美國可保留90%利潤

鉅亨網新聞中心 2025-07-24 15:10

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美國白宮於 23 日透露最新美日貿易協議的細節，包括日本承諾向美國關鍵產業投入高達 5,500 億美元的巨額投資，而美國將從這筆投資中保留高達 90% 的利潤，確保美國在經濟復甦中獲得最大收益。

美日協議細節曝光：日本巨額投資 美國可吸走90%利潤。(圖:shutterstock)

白宮表示，日本承諾向美國關鍵產業投入高達 5,500 億美元的巨額投資，旨在重振美國經濟並深化兩國之間的戰略合作夥伴關係。這項協議不僅將為美國產品帶來更自由的日本市場准入，更代表著美日同盟在經濟領域邁向新的里程碑。

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白宮發言人萊維特表示，這項協議的核心在於日本承諾的 5,500 億美元投資，這筆資金將由川普總統自主斟酌並指導使用，重點投向能源、半導體、關鍵礦產、製藥和造船等美國核心產業。萊維特強調，美國將從這筆投資中保留高達 90% 的利潤，確保美國在經濟復甦中獲得最大收益。

在關稅方面，萊維特指出，日本目前對美國產品支付的關稅將從最初的 24% 降至 15%，其中汽車及汽車零件的關稅也已降至 15%。這將顯著降低美國產品進入日本市場的成本，提升其競爭力。

除了產業投資和關稅調整，這項協定還涵蓋了多個重要領域的貿易承諾。白宮介紹，日本將立即增加 75% 的美國稻米進口量，並大幅擴大進口配額，為美國農產品出口帶來重大利多。此外，日本還將購買價值 80 億美元的美國商品，包括玉米、大豆、生物乙醇和永續航空燃料，進一步鞏固兩國在農業和能源領域的合作。