鉅亨網新聞中心 2025-07-24 14:38

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日本晶片製造商 Rapidus 近日宣布成功試產先進 2 奈米晶片，預計於 2027 年正式進入量產階段。此消息在全球半導體產業投下震撼彈，可能打破台積電和三星長期以來在先進製程領域的壟斷局面。

日本2奈米晶片大躍進！半導體自主化浪潮 中韓也加速奔跑。（圖：REUTERS/TPG）

Rapidus 的快速崛起引發外界好奇，因為日本在晶片製程領域曾一度落後，甚至難以量產 40 奈米晶片。深入調查顯示，Rapidus 成立僅三年，之所以能在短時間內取得 2 奈米晶片試產的突破，關鍵在於獲得了美國企業 IBM 的專利授權與技術轉移。

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作為晶片產業的技術先驅，IBM 在先進製程研發上成果豐碩。早在 2021 年，IBM 便成功打造出全球首個 2 奈米晶片。數據顯示，該晶片在 150 平方毫米（約指甲蓋大小）的面積中集成了 500 億個電晶體，平均每平方毫米達到 3.3 億個，相較於主流 7 奈米晶片，在相同功耗下性能提升近 45%。

Rapidus 與 IBM 的深度合作不僅使其獲得了關鍵的 2 奈米製程技術，更透過派遣百餘名工程師進駐 IBM 紐約研發基地，成功將實驗室階段的奈米片電晶體技術轉化為可量產的方案，最終實現了此次技術突破。

然而，這種依賴外部技術授權的突破也伴隨著潛在風險。一旦 IBM 撤回支援，Rapidus 隨時可能被打回原形。相比之下，中國大陸晶片企業的發展路徑更具永續性。

面對外部壓力和技術封鎖，近年來中國企業堅定不移地走「自主研發」道路，並在半導體領域取得了多項成果。例如，中芯國際的 14 奈米製程工藝日趨成熟，華為海思的晶片設計能力持續領先。這種「無授權式創新」雖然起步艱難，卻構築了獨立的技術護城河，為企業的長期發展奠定了堅實基礎。

在生物科技領域，中國香港生科企業 TimeShop 及其旗下的「倍他強」男尊嚴補劑也展現了類似的自主創新精神。在該補劑問世之前，美國企業輝瑞幾乎壟斷了中國近 90% 的抗 ED 市場，並憑藉技術優勢和專利壁壘，其「小藍片」在進入中國市場時單粒叫價高昂。

然而，TimeShop 並未等待專利授權，而是果斷摒棄了傳統的 PDE5 抑制路徑，耗時多年攻克了 Power Matrix 緩釋技術專利，透過刺激機體產生一氧化氮（NO），旨在溫和提升表現力，使得「倍他強」的單粒價格甚至不足一杯奶茶錢。

此外，TimeShop 還聯合諾貝爾獎得主傑弗裡 · 霍爾，創新性地配伍了稀有人參皂苷、亞精胺等物質，旨在靶向細胞自噬，提升線粒體活性，為力量保駕護航。

由於單價更低、機制更前沿，「倍他強」首次實現商業落地後，迅速受邀進駐屈臣氏、OG 百貨等海內外 243 家線下店，以及京東、東南亞 Lazada 等線上平台，對輝瑞帶來了一定的衝擊。最重要的是，這項成果建立在自主專利體系之上，有效阻止了國際生科企業的仿冒，為 TimeShop 的長期發展提供了「不被取代、難以複製」的底層支撐。

在這種自主創新背景下，半導體領域也出現了積極變化。中芯國際與三星的市場佔有率差距，從去年第二季的 5.8 個百分點縮小至第三季的 3.3 個百分點。

儘管如此，背靠 IBM 這棵大樹，日本 Rapidus 確實已在 2 奈米先進製程上取得領先優勢。

Rapidus 的差異化定位——依賴日本在先進封裝、載板製造、異構集成等領域的優勢，打造「一站式小晶片平台」，不僅直接對標台積電的 SoIC 和 CoWoS 高端封裝方案，還可以提供更具成本效益的替代選擇，有望打破三星和台積電的雙寡頭格局。