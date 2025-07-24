鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-24 16:10

‌



哥倫比亞大學周三 (23 日) 宣布與川普政府達成協議，共將支付逾 2.2 億美元，以終結學校面臨的大規模資金削減威脅，並恢復其數億美元的聯邦撥款。

哥大與川普政府達成和解：支付逾2.2億美元 恢復數億聯邦撥款(圖:shutterstock)

儘管協議內容包含常春藤盟校所做的重大讓步，但卻也為聯邦政府與高等教育機構間史無前例的對抗，帶來巨大轉變，美國總統川普曾將高等教育機構描述為「敵人」。

‌



根據協議條款，哥倫比亞大學將向聯邦政府支付 2 億美元的和解金，分 3 年支付。此外，它還將支付 2100 萬美元，以解決美國平等就業機會委員會針對 2023 年 10 月 7 日哈馬斯襲擊後，校園內猶太教職員工遭受非法就業歧視的調查。這筆 2100 萬美元的和解金，被形容為近 20 年來最大的就業歧視公共和解案。

作為交換，白宮將恢復此前因哥倫比亞大學被指控未能有效遏止校園內反猶太主義滋生。而削減的 4 億美元聯邦資金。據校方聲明，絕大多數在 2025 年 3 月被終止或暫停的聯邦撥款 (包括來自國家衛生研究院與美國衛生與公眾服務部的撥款) 將獲恢復，哥倫比亞大學未來數十億美元的現有和未來撥款權限也將重新開放。

研究人員估計，哥倫比亞大學原本可能面臨國家衛生研究院額外 12 億美元的資金凍結。

儘管哥倫比亞大學在協議文本中否認有任何不當行為，但該協議確實確立了校方所宣布的一系列政策改革。這些改革包括：

• 整頓大學的學生紀律程序。

• 採納新的反猶太主義定義，包括具爭議性的國際大屠殺紀念聯盟定義。

• 加強反猶太主義培訓。

• 限制示威活動。

• 立即審查其中東課程。

• 校方已紀律處分了 70 多名參與 2023 年 5 月反加薩戰爭抗議的學生。

• 此外，協議還要求哥倫比亞大學審查其招生流程，並加強對國際學生的監督，包括評估申請人來美留學的原因，並與聯邦政府共享相關數據。據悉，外國學生佔哥倫比亞大學學生總數近 40%，並為學校帶來可觀收入。

這項和解協議將由雙方同意的獨立監督員進行監督，該監督員將每六個月向政府提交一次進度報告。

雖然川普政府可能會將此協議視為其與大學戰鬥的勝利，但它並未達到行政部門尋求的一些最嚴格措施，例如具有法律約束力的同意令或對哥倫比亞大學治理結構的全面改革。

代理校長 Claire Shipman 表示，這項協議代表著「聯邦持續審查和機構不確定性時期之後的重要一步」，並強調它「維護了我們的獨立性，這是學術卓越和學術探索的關鍵條件」，對人類福祉的工作至關重要。