川普槓上哈佛大學 香港已發出36份轉校錄取通知書

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-03 08:40

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美國政府施壓哈佛大學一事，或許為香港的國際專上教育樞紐建設送上一記「間接助攻」。

香港已發出36份轉校錄取通知書。（圖：Shutterstock）

據《第一財經》報導，香港特區政府教育局局長蔡若蓮周三（2 日）證實，截至 6 月 26 日，香港八大公立大學共收到約 850 宗與海外高等教育政策突變相關轉校查詢，並已向其中 36 人發出錄取通知書。

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香港大學發出的錄取通知書最多，16 份；其次是香港科技大學 15 份；香港中文大學和香港嶺南大學分別發出 3 份和 2 份。

香港大學校長張翔早前透露，在美國局勢不確定性下，港大收到約 300 名美國學生查詢，以及上百份轉校申請，包括哈佛大學學生。

美國總統川普在 6 月初簽署公告，以維護國家安全名義限制哈佛大學國際學生簽證，暫停在哈佛大學學習或參加交流項目的外國公民入境。哈佛大學提起訴訟後，這一公告被法官頒令暫停實施。

蔡若蓮表示，特區政府一直密切關注國際人才和教育形勢變化，在「哈佛事件」發生後，第一時間聯繫哈佛大學香港校友會，提出為受影響香港學生提供支援，並呼籲全港所有大學積極行動。

香港公立大學積極響應。率先表態的香港科技大學表示，歡迎在哈佛就讀及獲哈佛錄取的國際學生轉學來港，校方將優先處理有意轉學學生的入學申請、學分轉移、簽證協助與住宿安排等。

香港城市大學更宣布，會提供包括特別獎學金在內的支援，並邀請博士生原指導教授擔任共同指導。

近年來香港大學的非本地生申請熱度持續升溫。自 2024/2025 學年開始，香港八所公立大學將非本地生招生比例從 20% 提高到 40%，但仍無法匹配以更快速度增長的申請人數。多所大學近日均指出，新學年申請入學的非本地學生人數創歷年新高。