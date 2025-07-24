泰國、柬埔寨交火！泰方：將關閉泰柬邊境所有口岸

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-07-24 13:59

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泰國泰柬邊境局勢特別管理中心發言人周四（24 日）說，將關閉泰國與柬埔寨邊境所有口岸，據柬媒報導，雙方交火已擴大至多個邊境地點。

泰方說，將關閉泰柬邊境所有口岸。（圖：Shutterstock）

泰國陸軍第二軍區周四在社交媒體發文說，當地時間 10 時 58 分，泰方出動空軍 F-16 戰機，目標是柬埔寨軍方第 8、第 9 支援師指揮部，這兩處指揮部損毀嚴重。

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據泰媒報導，柬埔寨發射的 BM-21 火箭彈，落入泰國一座加油站，造成大量學生和平民受傷。

泰國陸軍周四稍早說，上午柬埔寨在邊境地區率先開槍，雙方發生衝突。

柬埔寨參議院主席洪森周四則在社交媒體上說，柬埔寨奧多棉吉省和柏威夏省的邊境地區遭到泰國炮擊。

洪森說，泰國士兵開始攻擊柬軍，柬軍別無選擇，只能進行反擊。他敦促民眾不要恐慌，不要囤積商品，並呼籲商販不要哄抬商品價格。

柬埔寨國防部副國務秘書兼發言人馬莉淑潔達在一份聲明中說：「泰軍首先對柬軍發動武裝攻擊，柬軍嚴格在自衛範圍內行動」，這是對泰軍無端侵犯柬國領土的回應。

今年 5 月 28 日，泰國和柬埔寨就曾在邊境爭議地區發生短暫衝突，雙方交火持續約 10 分鐘，造成柬軍一名士兵身亡。

泰國周三以地雷爆炸事件為由，決定降低泰國與柬埔寨的外交關係級別。當地時間 7 月 16 日，三名泰國士兵在泰柬邊境被地雷炸傷，泰國因此決定下調雙方外交關係。

泰國代理總理普坦強調，調查結果確鑿地顯示，先前沒有地雷的區域出現了新地雷。

「這證明這些是新布設的地雷，且都在同一時期出現。」 他表示。

泰國外交部已於 7 月 20 日發表聲明，譴責柬埔寨涉嫌違反《渥太華禁雷公約》，並侵犯泰國主權和領土完整，宣布將依據公約採取行動。

柬埔寨政府對此表示，泰方關於地雷爆炸的指控毫無根據，純屬捏造，旨在將其不當外交行動的責任轉嫁給柬埔寨。