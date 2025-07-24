日系車黃昏？步鈴木後塵 三菱汽車退出在中國所有合資企業

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-24 05:00

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據《第一財經》周三（23 日）報導，面對中國新能源車的衝擊，日系車廠正加速調整在中國的業務。

步鈴木後塵，三菱汽車退出在中國所有合資企業。（圖：Shutterstock）

日前三菱汽車宣布，退出在華合資公司瀋陽航天三菱汽車發動機製造公司，並終止該合資公司的發動機業務營運。

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目前瀋陽航天三菱已更名為瀋陽國擎動力科技公司，北京賽苜科技接替三菱汽車的席位，持有瀋陽航天三菱 49% 股權。至此，三菱汽車已退出在華所有合資企業。

三菱汽車稱，考慮到中國汽車產業迅速轉向電動化，對中國的市場環境重新評估，不得不調整區域戰略，決定終止合資合作關係。

三菱汽車於上世紀 70 年代展開中國業務，並通過發動機等汽車零件業務打開中國汽車本土化進程，主要通過瀋陽航天三菱、東安三菱兩家合資發動機製造公司，率先向中國車廠供應發動機。

近年來，隨著中國自主品牌汽車自主研發技術不斷突破、新能源車技術彎道超車，日系車廠原本的燃油車優勢被追上。

一方面，奇瑞汽車、一汽集團、東風汽車等多家自主品牌已相繼自主研發發動機技術，熱效率得到明顯突破。

另一方面，中國市場的新能源車正在加速佔據燃油車市場份額，國內新能源車年度滲透率已逼近 50%，擠壓以燃油車為代表的日系車廠生存空間。

基於中國汽車市場變革的大背景，三菱汽車加快退出中國市場業務節奏，尤其在 2021 年，三菱汽車一口氣退出兩家在華合資公司。

當年 1 月，三菱汽車退出經營 20 餘年的東安三菱，長安汽車取而代之。同年 5 月，三菱汽車退出了東南（福建）汽車的股東行列，由福州交通建設投資集團接手。

2023 年，三菱汽車退出在華最重要的一家合資整車廠，即三菱汽車與廣汽集團合資的廣汽三菱。

三菱汽車相繼退出在華所有發動機合資企業、整車合資企業，意味著三菱汽車在華 50 餘載的經營暫告一段落。

從行業來看，三菱汽車面臨的困局，也是日系車廠在華競爭的縮影。在三菱汽車之前，日本鈴木汽車已退出中國市場，轉戰印度等市場。