鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-24 09:00

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近期中國股市呈現企穩回升態勢，上證指數 (SSEC) 在 3500 點穩定後持續上攻 3600 點關卡，市場熱點呈現多元化特徵，既有水泥、鋼鐵、太陽能等傳統產業在雅魯水電站建設及「反內捲」政策催化下的強勢表現，也有 AI 算力、機器人等新興科技股在技術突破帶動下的輪動行情。隨著市場行情回暖，多家外資公募機構紛紛發聲看好 A 股後市表現。

滬指漲破3600點！貝萊德大摩小摩等外資公募基金集體唱多 這些股票被瘋狂加碼500%（圖：Shutterstock）



國際投資機構對中國市場的興趣正顯著回升。橋水基金認為，未來中國股票宜適度增持，原因是政策支持和估值相對較低。貝萊德基金表示，今年以來，中國股債匯三市韌性都超乎預期，將繼續看好中國股債雙邊行情。路博邁基金認為，股市上行的條件已部分具備，市場等待更確定性的因素落地，今年第三季末到第四季更有望突破中樞。

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景順全球最新研究調查顯示，外資對中國資產的配置意願明顯增強。從國內外資公募持股數據來看，Choice 數據顯示，今年次季有 6 家外資公募進行了股票增持，其中路博邁基金和聯博基金的股票市值增長率分別高達 491.66% 和 348.49%，顯現外資機構對中國市場的強烈信心。

摩根大通基金作為深耕中國公募基金市場 21 年的外資機構，今年次季的持股市值達 225.5 億元 (人民幣，下同)，涵蓋 186 檔 A 股。該機構近期以不低於 5400 萬元自有資金投資旗下權益類基金，並承諾至少持有一年以上，以實際行動表達對中國資本市場的長期看好。

在摩根大通持股組合中，寧德時代以 23.69 億元的持股市值位居首位，光模組龍頭中際旭創則以 92.95% 的漲幅成為表現最亮眼的持倉個股之一。

宏利基金則在算力產業鏈佈局頗深，今年第二季持股市值達 75.29 億元，前三大持股新易盛、滬電股份及生益科技均為算力基礎建設領域龍頭企業，今年上半年業績表現亮眼，其中新易盛上半年淨利料將年增 328% 至 385%，在 CPO 產業高景氣度帶動下，股價自第一季末以來漲幅高達 87.31%。

摩根士丹利基金作為外資公募中的新銳力量，旗下「大摩數位經濟混合基金」摘得去年公募基金績效冠軍，該機構今年次季持股市值 39.76 億元，重倉股中材科技憑藉玻璃纖維業務的結構優化，股價漲幅達 93.08%，上半年淨利預計年增 80.77% 至 123.81%。

路博邁基金近期大幅加倉 A 股，第二季股票市值較上季成長 491.66% 至 17.51 億元。該機構認為，當前 A 股上行條件已部分具備，若今年第三季房地產走穩，加上海外寬鬆政策，第四季市場可望突破中樞，其持股以貴州茅台、寧德時代等白馬股為主，展現穩健的投資風格。

貝萊德基金作為中國首家外資全資控股的公募基金，第二季持股市值 15.51 億元，尤其看好中國股債市場的雙邊行情，前 20 大持股平均漲幅達 20.88%，其中創新藥企益方生物 - U 漲幅高達 136.79%，展現出對醫藥創新類股的青睞。

富達基金在年中展望中提出，中國正從「世界工廠」向「世界創新者」轉型，科技股成長潛力巨大。該機構今年次季持股市值 3.51 億元，重倉股臻鐳科技作為晶片設計企業，股價漲幅達 21.20%，印證了對中國科技創新的長期看好。

此外，施羅德基金、安聯基金和聯博基金等外資機構也積極佈置 A 股市場，其中聯博基金股票市值月增 348.49%。

安聯基金研究部總經理程彧表示，將維持股票超配策略，並專注於優質科技資產，聯博基金副總經理朱良則認為，目前 A 股估值水準具有明顯吸引力。