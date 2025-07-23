〈台幣〉關稅壓力有望舒緩 股匯雙漲收29.362元 升值9分

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-07-23 17:28

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受到日本獲美國調降關稅至 15% 的激勵，多頭重拾信心，台北股匯市今 (23) 日呈現雙漲態勢，加權指數大漲 330 點，新台幣全日也維持在升值走勢，終場收 29.362 元，升值 9 分，台北外匯經紀公司成交值略縮至 10.32 億美元。

台北股匯市雙漲。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 29.42 元、升值 3.2 分開出，最高一度來到 29.308 元，終場收在 29.362 元，全日高低價差 1.12 角。

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觀察主要亞幣，以日元強彈約 0.45% 最多，其次為新台幣收升 0.31%，其次為韓元升在 0.25% 左右，泰銖升近 0.2%，星元升約 0.15%，人民幣升值約 0.1%，美元指數則小漲約 0.06%。

統一投顧分析，雖然市場等待更多國家與產業的關稅通知，使通膨與貨幣政策展望不確定性未除，不過，美國財政部長公開支持聯準會主席完成任期，且繼與英國、越南、印尼達成貿易協商後，川普再宣布與菲律賓、日本達成貿易協議，有助提振市場信心。