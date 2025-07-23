〈陸股盤後〉美國財長稱可能延長對中國關稅期限 滬指未能站穩3,600點

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-07-23 16:30

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中國股市三大指數周三（23 日）收盤漲跌互見，滬指未能站穩 3,600 點，美國財政部長貝森特周二表示，下周他將在瑞典首都斯德哥爾摩與中國官員見面，屆時可能會敲定延長中國關稅期限。

美國財長稱可能延長對中國關稅期限，滬指未能站穩3,600點。（圖：Shutterstock）

滬指周三收盤漲 0.01% 報 3,582.3 點，深證成指跌 0.37% 報 11,059.04 點，創業板指跌 0.01% 報 2,310.67 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.8987 兆元。

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軍工、電力、建築、釀酒類股走低，石油、煤炭、汽車族群下挫；保險、券商、銀行類股上揚。

美中雙方在 5 月中旬曾達成協議，暫時互相停止大部分高額關稅 90 天，以繼續展開貿易談判。這項暫停措施預定 8 月 12 日到期。

貝森特在接受《Fox Business 》採訪時表示，雙方官員可能在下周一、二於斯德哥爾摩商議延長這項措施。

他提到：「現在我方與中國的貿易關係處於非常好的狀態。」瑞典首相 Ulf Kristersson 在周二上午證實，瑞典將主辦新一輪美中會談。

貝森特說，希望這次會談能觸及其他潛在共識領域，包括要求北京改善製造業過剩的問題，專注於建立一個以消費為主導的經濟。