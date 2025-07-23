川普訪中有譜？川普：很快就會訪問中國

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-07-23 12:08

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美國總統川普周二在白宮橢圓形辦公室（22 日）表示，可望在不遠的將來訪問中國，進行一場具里程碑意義的訪問。

川普表示，可望在不遠的將來訪問中國。（圖：Shutterstock）

據《路透社》報導，川普在白宮橢圓形辦公室說：「中國國家主席習近平已邀請我訪問中國，我們很可能會在不久的將來成行。」

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「還要再等一會兒，但不會太久。我已經收到許多人的邀請，我們很快就會做出決定。」川普稱。

據《路透》報導，兩名消息人士透露，川普與中國國家主席習近平的幕僚近期討論雙方領袖可能在今年稍後川普訪問亞洲期間會面的計畫。

目前雙方的討論包含川普在出席南韓亞太經濟合作會議（APEC）峰會前後順道訪問中國，或在 10 月 30 日至 11 月 1 日 APEC 峰會期間舉行場邊會談。