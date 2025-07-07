鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-07 15:55

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依台灣央行統計資料顯示，全體銀行放款餘額個人購置不動產部分，今年 5 月為 12.6 兆元，年增率下降到 7.4%，不過個人週轉金餘額 7.66 兆元，年增率達到 15.1%，顯示市場上對於資金需求仍殷切。

個人週轉金貸款增速比房貸還快 ，13個月增加1兆元

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然週轉金的種類眾多，不過大致反映民眾對於資金借貸的需求，觀察上一波也是房市景氣高檔的 2013 下半年到 2014 年，當時週轉金年增率超過 10%，過去也不乏民眾受惠房價大漲，將房子拿去轉增貸，拿來投資或者購車等行為。

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而這一波則是有聽聞民眾將房屋增貸後，投資股市或債市獲取利息，尤其銀行房貸限縮後，銀行房貸資金部位受限，但仍有意願爭取轉增貸的業務，可以在週轉金上多放款，不過現在管控嚴謹，增貸的週轉金用途要符合當初申請的目的，同時間也不能流入房市變相增加貸款成數。

統計顯示，去年 9 月個人房貸餘額 12.2 兆元，年增率一度達到 10%，不過在央行控管下，今年 5 月房貸餘額 12.6 兆元，年增率下滑到 7.4%，不過個人週轉金到 5 月達 7.66 兆元，年增率高達 15%，已經連續 16 個月的年增率超過 1 成，顯示市場對於資金需求仍殷切。