個人週轉金貸款增速比房貸還快 13個月增加1兆元
鉅亨網記者張欽發 台北
依台灣央行統計資料顯示，全體銀行放款餘額個人購置不動產部分，今年 5 月為 12.6 兆元，年增率下降到 7.4%，不過個人週轉金餘額 7.66 兆元，年增率達到 15.1%，顯示市場上對於資金需求仍殷切。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然週轉金的種類眾多，不過大致反映民眾對於資金借貸的需求，觀察上一波也是房市景氣高檔的 2013 下半年到 2014 年，當時週轉金年增率超過 10%，過去也不乏民眾受惠房價大漲，將房子拿去轉增貸，拿來投資或者購車等行為。
而這一波則是有聽聞民眾將房屋增貸後，投資股市或債市獲取利息，尤其銀行房貸限縮後，銀行房貸資金部位受限，但仍有意願爭取轉增貸的業務，可以在週轉金上多放款，不過現在管控嚴謹，增貸的週轉金用途要符合當初申請的目的，同時間也不能流入房市變相增加貸款成數。
統計顯示，去年 9 月個人房貸餘額 12.2 兆元，年增率一度達到 10%，不過在央行控管下，今年 5 月房貸餘額 12.6 兆元，年增率下滑到 7.4%，不過個人週轉金到 5 月達 7.66 兆元，年增率高達 15%，已經連續 16 個月的年增率超過 1 成，顯示市場對於資金需求仍殷切。
曾敬德表示，個人週轉金的種類眾多，可能也包括企業主用個人名義借錢周轉等，但這幾年的確包括不限用途的借貸，拿房屋去增貸投資等行為，景氣好時沒有太大問題，但景氣不好時要留意資金是否出現虧損，建議民眾開槓桿也要謹慎量力，不要開到「緊繃」。
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