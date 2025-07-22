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台股

〈台幣〉美對台關稅未定 新台幣轉貶收29.452元 貶值3.7分

鉅亨網記者王莞甯 台北


關稅大限將至，美國對台灣關稅稅率未定，網傳恐維持 4 月 3 日解放日的 32%，儘管行政院駁斥此說法，但市場產生部分的不安情緒，不僅台股加權指數大跌 352 點，新台幣也由升轉貶，終場收在 29.452 元，貶值 3.7 分，台北外匯經紀公司成交值 11.73 億美元。

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新台幣轉貶，收在29.452元，貶值3.7分。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 29.4 元、升值 1.5 分開出後，午盤前維持升值走勢，最高來到 29.341 元，但午盤後轉貶，最低來到 29.454 元，全日高低價差 1.13 角，終場幾乎收在最低價，以 29.452 元作收。


觀察主要亞幣，韓元泰銖貶逾 0.3%，日元也貶近 0.2%，星元貶 0.15% 左右，新台幣收貶 0.13%，人民幣小貶約 0.1%，美元指數則反彈 0.12% 左右。

統一投顧表示，台灣新關稅數據尚未出爐，再加上美國是否公告 232 條款下的半導體關稅，仍將干擾投資人情緒。

統一投顧提醒，先留意聯準會主席鮑爾今日公開發表的談話。

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關稅川普台幣台股聯準會

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美元指數97.8740.02%
集中市場加權指數22987.92-1.51%
美元/台幣29.452+0.13%
韓元/美元0.0007+0.00%
泰銖/美元0.0309-0.32%
日元/美元0.0068+0.00%
人民幣/美元0.1394+0.00%

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