鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-22 15:50

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儘管美國總統川普 (Donald Trump) 的關稅政策，迄今對全球經濟的影響有限，但經濟學家們普遍發出警告，稱當前可能只是「暴風雨前的平靜」。

經濟學家警告川普高關稅衝擊將至 全球經濟處「暴風雨前的寧靜」(圖:shutterstock)

川普本人則多次駁斥這些預警，並以美國經濟數據表現強勁為例，包括通膨維持在低點、就業與消費保持穩健以及股市創歷史新高，來證明其政策的成功。

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然而，分析師們擔憂最糟的情況尚未到來。紐約大學斯特恩商學院經濟學教授 Joseph Foudy 指出，當關稅達到 20% 甚至更高時，企業可能會完全停止進口，延遲重大決策、放緩招聘，進而導致經濟活動下滑。

他強調，貿易政策帶來的不確定性，其成本與實際關稅率本身一樣高昂。歐盟委員會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 也警告，川普提出的 30% 關稅將「擾亂重要的跨大西洋供應鏈，損害大西洋兩岸的企業、消費者和患者」。

目前，美國的有效平均關稅稅率為 16.6%，但根據耶魯大學經濟系的預算實驗室數據，該稅率將從 8 月 1 日起上升至 20.6%。即使川普政府與越南和中國已達成的初步貿易協議，也分別規定了最低 20% 和 30% 的關稅率。

經濟學家普遍認為，迄今關稅的影響之所以有限，是因為許多企業提前囤積了庫存以規避成本上升。他們預計未來幾個月通膨將會上升，這反過來又會拖累經濟成長。

BBVA 研究 (BBVA Research) 估計，即使是目前水準的美國關稅，也可能在短期內使全球國內生產總值 (GDP) 減少 0.5 個百分點，在中期更可能超過 2 個百分點。

儘管宏觀經濟數據表現強勁，經濟學家們也已觀察到一些警訊。例如，富國銀行經濟學家指出，截至今年 5 月的一年中，美國服務業的可支配支出下降了 0.3%，他們表示，在過去 60 多年中，這種情況只發生在經濟衰退期間或緊隨其後。