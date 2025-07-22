印尼關稅細節再曝！與美企簽80億美元煉油廠合約、關稅降至19%

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-22 16:30

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根據《路透》報導，印尼主權財富基金 Danantara 計劃與美國工程公司 KBR (KBR-US) 簽署一項價值高達 80 億美元的工程採購與建設合約，將於印尼境內興建 17 座模組化煉油廠。

印尼Danantara計劃與美國KBR簽80億美元煉油廠合約。(圖：Shutterstock)

這項煉油廠合約屬於印尼與美國最新貿易協議的一環。該協議促使美方將原先威脅徵收的關稅稅率從 32% 下調至 19%。

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印尼經濟部長、首席談判代表哈爾塔托（Airlangga Hartarto） 在 7 月 21 日對商界領袖的閉門簡報中，首次透露了這項重大計畫。

針對該煉油廠協議，Danantara 和 KBR 尚未回應媒體置評請求，具體細節仍未對外說明。

印尼煉油廠建設合約首曝光、與美潛在合作總值高達 340 億美元

雖然美國和印尼之間部分協議內容已向外界公開，例如增加美國能源、農業產品及商用飛機的採購，但煉油廠的建設合約屬首次曝光。

印尼 Danantara 掌控超過 9,000 億美元資產，是該國將 1.5 兆美元經濟體從 5% 推升至 8% 年增長率的戰略關鍵。

《路透》也指出，印尼化工與紡織企業 Indorama 有意在美國路易斯安那州投資 20 億美元開發「藍氨」戰略能源項目，但該項目仍需美方提供稅務優惠支持。

在航空領域，美國總統川普日前宣布，印尼將向波音 (BA-US) 採購 50 架飛機，航空合作總值預計達 144 億美元。

根據簡報，印尼與美國的潛在合作總值可能高達 340 億美元，顯示印尼積極爭取成為首批與美國達成新型貿易協議的國家之一。