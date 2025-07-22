鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-22 11:20

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美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週一（21 日）在聯準會（Fed）監管會議開幕致詞中強調，美國金融監管體系已不合時宜，應進行深度改革。他點名拜登政府提出的銀行雙重資本要求結構存在重大缺陷，建議應考慮徹底廢除。

貝森特批美國金融監管制度過時！籲廢除銀行雙重資本提案、推動改革。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，貝森特批評，過高的資本要求為金融機構帶來了不必要的負擔，減少了貸款，損害了經濟成長，並透過將貸款推向非銀行部門來扭曲市場。

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貝森特指出：「我們需要更深層次的改革，以創新、金融穩定和彈性增長的藍圖為基礎。」

貝森特的立場與川普政府的金融政策方向一致，旨在削減包括資本要求在內的金融機構管理規則，並認為這些措施將促進經濟成長並釋放創新。

貝森特批評，美國金融監管體系長期採用「反應式監管」，導致規則複雜，進而削弱了整體金融業的競爭力。

貝森特呼籲聯準會審查其運作，以維護其貨幣政策獨立性，並表示財政部將在推動包括聯準會在內的監管機構的改革努力中發揮更大作用。

他指出：「財政部將突破政策慣性，解決地盤之爭，推動共識，並鼓勵行動，以確保沒有任何一個監管機構阻礙改革。」

貝森特呼籲降低資本要求

對於 2023 年 7 月提出、未實施的雙重資本要求提案，貝森特直言其非源自原則性的校準方法，僅為「反向工程」，且會「使資本總量越來越高，」不符合資本制度現代化初衷，可能讓大多數大型銀行受限於過時規範。

除了大型銀行外，貝森特也呼籲對中小型、社區銀行提供更具彈性的資本規範，建議設計「選擇性加入」制度，並表示，這將「導致這些銀行的資本大幅減少」。