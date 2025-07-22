鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-22 05:30

‌



法國奢侈品牌路易威登（Louis Vuitton）再次陷入個資風波，LV 近日給客戶發信，稱發生客戶個資外洩事件，近 42 萬名香港客戶受影響。

LV近42萬香港客戶資料外洩，涉姓名、護照、購物紀錄。（圖：Shutterstock）

據《界面新聞》周一（21 日）報導，外洩個資涉及客戶姓名、護照號碼、出生日期、地址、電郵、電話號碼、購物紀錄、產品喜好等內容，但不包含信用卡、銀行及其他金融賬戶資料。

‌



針對上述事件，香港個人資料私隱專員公署表示，已根據既定程序對 LV 展開調查，包括事件是否涉及延誤通報。

據 LV 顧客服務部所述，目前尚未有證據顯示這些遭洩露客戶資料被濫用。「事件發生後，公司已及時阻止未經授權者進入系統，並加強系統防護，事件已得到控制。」

該公司同時提醒客戶對可疑訊息提高警覺：「其他國家（及地區）都有類似情況發生，真的非常抱歉。我們已第一時間通知香港相關政府監管機關及受影響的客戶。可以確保的是，如曾在 LV 購買過產品，所有付款資料包括信用卡、密碼或安全碼，均不受此次事件影響。」

這並非 LV 首次面臨此類問題。就在本月初，LV 韓國公司也曾發布通知，稱 6 月 8 日有未經授權的第三方進入公司系統，導致部分客戶個資洩露。更早之前，其英國官網系統也遭未授權第三方攻擊，外洩資料包含客戶姓名、聯繫方式及完整購買紀錄。

今年 5 月，同屬路易威登集團的迪奧（Dior），也發生嚴重客戶個資洩露事件。該品牌發現有未經授權的外部人員獲取部分客戶個資，涉及客戶姓名、性別、手機號碼、電子郵箱、郵寄地址以及消費金額和偏好等資料。

路易威登是全球最大奢侈品集團，主要涉足葡萄酒及烈酒、時裝及皮革製品、香水及化妝品、鐘錶及珠寶、精品零售五大領域，旗下擁有 75 個品牌，如路易 · 威登、迪奧、紀梵希、寶格麗、蒂芙尼等。

該集團在全球 81 個國家展開業務，擁有約 6,000 家門市，在香港大約有 8 家路易威登門市，這些門市主要分布在尖沙咀、銅鑼灣和中環一帶。