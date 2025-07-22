達美樂逆勢成長搶市佔 執行長：產業逆風是我們順風
鉅亨網編譯王貞懿
據《CNBC》周一 (21 日) 報導，達美樂 (DPZ-US) 第二季美國同店銷售成長 3.4%，超出市場預期的 2%。執行長 Russell Weiner 表示，餐飲業面臨的挑戰反而是該公司搶占市佔的機會，將透過價值導向策略在競爭中勝出。
達美樂第二季美國同店銷售成長 3.4%，超越市場預估的 2%。業績亮眼主要歸功於 3 月推出的史上首款起司邊披薩熱銷，搭配各項優惠促銷活動。
更重要的是，達美樂在各收入階層都看到成長，包括低收入客群。Weiner 指出，其他業者的優惠通常針對消費者不想要或次要選擇的商品，但達美樂的策略不同。
速食業掀促銷大戰
面對客流下滑，從麥當勞 (MCD-US) 到百勝餐飲 (YUM-US) 的肯德基，速食業者一年多來持續推出超值套餐搶客。但經歷多年高通膨後，消費者行為已改變，寧可在家用餐或精挑細選值得花錢的地方。
連鎖餐廳 Chili"s 就是成功案例，過去四季同店銷售都有雙位數成長。該品牌透過與速食業者比價，強調只需多花幾美元就能享受完整用餐體驗。
Weiner 認為達美樂情況類似，這是結構性改變。在薪資成長追上物價前，消費者會持續精打細算。
不過達美樂的隱憂是外送價格太高。如此一來，顧客可能直接選擇在家用餐，它面臨的不是輸給競爭對手，而是失去整個消費機會。
財報表現有好有壞
達美樂每股盈餘 3.81 美元，低於華爾街預期的 3.95 美元，主要受中國業務投資產生 2740 萬美元費用影響。營收 11.5 億美元則符合預期。
受財報影響，達美樂股價周一下跌 0.8%，收盤報 462.24 美元。
未來幾周，競爭對手的財報將陸續登場，市場將觀察整體披薩業者在消費緊縮環境下的表現差異。
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