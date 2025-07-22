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【Joe’s華爾街脈動】科技狂潮！美股飆創新高，為全球市場定調牛市

Joe Lu


強勁財報蓋過地緣政治緊張，但關稅大限仍是關鍵風險

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【Joe’s華爾街脈動】科技狂潮！美股飆創新高，為全球市場定調牛市 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 7 月 21 日 美東時間


重點摘要
  • 在大型科技股於關鍵財報公布前飆升的帶動下，美國股市觸及歷史新高。
  • 由於強勁的企業財報季蓋過了貿易不確定性，那斯達克指數和標普 500 指數創下新紀錄，此一動態亦反映在台灣市場，台積電的表現推動加權指數再創新高。
  • 10 年期美國公債殖利率下滑至約 4.36%，顯示儘管股市上漲，但固定收益市場需求依然存在。
  • 第二季財報季的強勁開局強化了企業成長強韌的論述，83% 已公布財報的標普 500 指數成分股公司超出市場普遍預期。
  • 投資者正應對企業基本面樂觀與對逼近的 8 月 1 日美國關稅最後期限的謹慎之間的明顯分歧。

市場傳遞出一個明確訊號：投資者正將強勁的企業基本面置於地緣政治風險之上。(全文未完)

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關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 

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