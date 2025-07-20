鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-20 14:30

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根據《華爾街日報》（WSJ）報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近日私下勸告美國總統川普，不要在聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）任期結束前將其撤換，強調此舉可能帶來重大的經濟、政治與法律風險。

貝森特勸川普勿提前撤換聯準會鮑爾！恐重創市場並引爆法律危機。(圖：Shutterstock)

根據報導引述知情人士說法，貝森特向川普表示，若在 2026 年鮑爾任期屆滿前提前解除其職務，可能引發金融市場震盪，損及聯準會獨立性，並將美國帶入前所未有的法律與政治爭議之中。

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貝森特同時指出，聯準會似乎準備在今年降息，因此實在沒有必要對鮑爾動手。

這一表態也凸顯出貝森特與川普幕僚團隊內部意見的不同。近期，川普核心圈人士對鮑爾的批評明顯升溫，除了利率政策外，也將矛頭指向聯準會的翻修支出。

據了解，聯準會目前正進行一項總值達 25 億美元的大樓翻修計畫。對此，美國行政管理和預算局沃特（Russell Vought）就公開指控鮑爾「嚴重管理聯準會不當」，並針對翻修預算成本超支提出質詢。

面對外界批評，鮑爾則於本週回應表示：「聯準會董事會認為，確保決策透明度與對公眾負責非常重要。」

《CNBC》分析指出，若川普真的提前撤換鮑爾，將創下美國歷史先例，極可能引發憲政衝突與司法訴訟，最終演變為需要美國最高法院裁決的重大憲政案件。