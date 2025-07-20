鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-20 19:00

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美國總統川普上周五 (18 日) 在白宮正式簽署《指導與建立美國穩定幣國家創新法案》(簡稱《GENIUS 法案》)，標誌著美國首次正式確立數位穩定幣的監管架構。這項具有里程碑意義的法案在前一日剛剛獲得眾議院表決通過，與之同時通過的還有《數位資產市場清晰法案》和《反中央銀行數位貨幣監控國家法案》。這三項法案的通過不僅為美國加密貨幣市場的發展鋪平道路，也預示著全球數位貨幣競賽進入一個全新階段。

美國立法正式擁抱數位穩定幣！從看空到力挺 川普為何擁抱穩定幣？（圖：Shutterstock）

然而，這場看似順利完成的立法進程背後卻充滿波折。眾議院上周二 (15 日) 在程序性投票中經歷長達 8 小時的激烈爭論，創下電子投票系統啟用以來的最長紀錄。當時由於 13 名共和黨議員意外「背叛」，導致三項法案未能如期進入表決程序。川普上周二稍早曾在 Truth Social 上為「加密貨幣週」高調造勢，明確要求所有共和黨議員全投贊成票，但部分議員拒投同意，這一罕見情況凸顯加密貨幣議題在美國政壇引發的深刻分歧。

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上周三 (16 日)，經過延長的投票程序，眾議院最終以 217 票對 212 票的微弱優勢通過了程序性投票，允許法案正式進入辯論程序，隔天《GENIUS 法案》等三項法案終於獲得通過。

川普本人對加密貨幣態度的轉變尤其引人注目。2019 年，川普曾在社群媒體上公開表示，他「不喜歡比特幣和其他加密貨幣，因為它們不是貨幣，價值波動性極大，且憑空而來」。

然而，在 2024 年的競選期間，他卻一改常態，高調宣稱「將讓美國成為全球加密之都」，到了今年 1 月，他甚至突然宣布發行一款以個人名字命名的加密貨幣「川普幣」，其市值曾在一夜之間飆升 600%。

專家指出，從堅定的批判者到狂熱的鼓吹者，川普的這一戲劇性轉變背後至少隱藏著四重盤算。

首先，維護美元霸權。香港中文大學（深圳）前海國際事務研究院助理院長包宏博士指出，川普力推穩定幣法案，是希望透過合規的美元穩定幣生態，在數位領域延伸美元的全球影響力。目前，美元穩定幣在全球市場中已佔據絕對主導地位，其影響力甚至在某些層面超過美元在傳統國際貨幣體系中作為儲備貨幣的地位。

清華大學副教授靳衛萍則表示，川普是想用美元穩定幣來解決「特里芬悖論」，既要保持美元的世界儲備貨幣的地位，又要解決國內的貿易逆差。

川普第二個盤算則是尋求解決美債問題的「新藥方」。根據法案要求，穩定幣發行商需要為其發行的每一枚穩定幣提供 100% 的資產儲備證明，這些資金通常會被用來購買高流動性的短期美國國債。這意味著，穩定幣市場的規模越大，對美債的持續性需求就越強，有助於推動美債的發行利率下行，直接降低美國政府本已不堪負荷的利息成本。美國財政部預測，穩定幣市場未來可望為美債市場帶來高達 2 兆美元等級的新增需求。

第三，維護華爾街利益，同時限制聯準會 (Fed) 的權力。川普支持由私營機構發行的穩定幣，卻強烈反對由央行直接發行的數位貨幣(CBDC)，這並非偶然。由共和黨主導的美國國會正試圖通過立法來禁止 Fed 推出 CBDC，其深層意圖是為私營部門，特別是華爾街的銀行和加密貨幣企業，在未來的數位支付領域「騰出位置」。

最後一個盤算則是符合川普的個人經濟利益，川普家族與加密貨幣之間存在著直接的經濟連結。自 2023 年起，川普便開始透過發行 NFT 來獲取個人融資，並在 2024 年的美國大選中接受來自加密貨幣團體的大量捐款和遊說。

此外，川普家族還持有加密貨幣項目 World Liberty Financial 的大量股份，該項目已推出自己的穩定幣 USD1。

根據川普上月發布的財務揭露文件，光是 2024 年他就在 World Liberty Financial 的代幣銷售中獲利高達 5735 萬美元。

美國為私營的美元穩定幣鋪平合規道路，並試圖在制度上放棄 CBDC，這意味著美元正借助一種全新的鏈上形態加速其在全球範圍內的擴張，但這種由私人機構發行、以美國國債為主要儲備、並受美國法律監管的「數位美元」引發了全球多個經濟體的深切擔憂。

希臘前財長瓦魯法克斯形容為「定時炸彈」，認為發行商為追求利潤，傾向在合規邊緣投資高風險高收益資產，埋下擠兌隱憂。

歐洲央行 (ECB) 執行委員會成員 Piero Cipollone 直言，美國推廣美元穩定幣「引發對歐洲金融穩定和戰略自主權的擔憂」。為此，ECB 加速推進數位歐元，視其為「鞏固歐洲主權」的關鍵。