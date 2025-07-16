鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-16 19:00

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美國達拉斯聯邦準備銀行總裁羅根（Lorie Logan）週二（16 日）表示，鑒於川普政府重新啟動的關稅政策帶來潛在通膨上行壓力，聯準會（Fed）可能需要在一段時間內維持利率不變，以確保通膨率維持在低位。

聯準會羅根：通膨壓力未除、美國利率恐需維持高檔更久。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，羅根指出：「我的基本預測是，我們需要在一段時間內維持適度限制性的利率，以完成讓通膨率穩定回落至 2% 目標的任務。」

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她指出，目前關稅對通膨尚未造成重大影響，因為許多企業早在關稅生效前已先行補庫，並觀望最終政策方向，尚未將額外成本轉嫁給消費者，因此需要「持續關注夏季和秋季的數據，才能真正了解關稅對整體價格的影響。」

聯準會降息仍有可能 視通膨與勞動市場而定

不過，羅根也補充說，若未來出現「通膨走弱與勞動市場疲軟」的組合，聯準會可能需提前考慮降息。

她表示，近期就業市場數據略顯降溫，加上企業與家庭信心低迷，或預示經濟活動放緩風險上升，然而，近年來，市場情緒未必能準確反映經濟動態，因此聯準會將以硬數據為依據，審慎調整政策步伐。

羅根說，6 月的消費者物價上漲顯示，聯準會重視的個人消費支出指數（PCE）的 12 個月漲幅可能略有上升，但她「希望低通膨能持續更長時間，才能令人信服。」

她表示，儘管最近就業市場強勁、股市接近歷史新高，川普政府最新一輪財政刺激措施也有助於成長，但貨幣政策仍需維持限制性，才能確保通膨目標達成，同時維持充分就業。