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鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油(PBR-US)EPS預估上修至2.7元，預估目標價為15.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對巴西石油(PBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.63元上修至2.7元，其中最高估值3.08元，最低估值2.38元，預估目標價為15.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.08(3.08)2.943.413.1
最低值2.38(2.38)1.762.23.1
平均值2.73(2.69)2.452.773.1
中位數2.7(2.63)2.452.793.1

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值903.43億935.78億981.19億951.94億
最低值768.88億744.38億794.95億951.94億
平均值826.96億843.08億895.43億951.94億
中位數828.04億838.47億895.90億951.94億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.213.035.593.831.05
營業收入527.45億838.87億1,241.66億1,025.04億910.47億

詳細資訊請看美股內頁：
巴西石油(PBR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPBR

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