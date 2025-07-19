鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇異(GE-US)EPS預估上修至5.79元，預估目標價為280.00元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對奇異(GE-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.6元上修至5.79元，其中最高估值6.06元，最低估值5.45元，預估目標價為280.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.06(5.95)
|7.14
|8.3
|9.03
|最低值
|5.45(5.42)
|6.46
|7.34
|7.82
|平均值
|5.76(5.63)
|6.72
|7.78
|8.64
|中位數
|5.79(5.6)
|6.73
|7.76
|8.82
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|429.00億
|474.59億
|522.63億
|539.63億
|最低值
|389.58億
|417.71億
|447.40億
|468.03億
|平均值
|403.48億
|447.86億
|488.14億
|513.50億
|中位數
|404.61億
|448.41億
|490.61億
|518.26億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.64
|-6.16
|-0.05
|8.36
|5.99
|營業收入
|798.93億
|741.74億
|765.71億
|679.55億
|387.02億
詳細資訊請看美股內頁：
奇異(GE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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