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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇異(GE-US)EPS預估上修至5.79元，預估目標價為280.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對奇異(GE-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.6元上修至5.79元，其中最高估值6.06元，最低估值5.45元，預估目標價為280.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.06(5.95)7.148.39.03
最低值5.45(5.42)6.467.347.82
平均值5.76(5.63)6.727.788.64
中位數5.79(5.6)6.737.768.82

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值429.00億474.59億522.63億539.63億
最低值389.58億417.71億447.40億468.03億
平均值403.48億447.86億488.14億513.50億
中位數404.61億448.41億490.61億518.26億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.64-6.16-0.058.365.99
營業收入798.93億741.74億765.71億679.55億387.02億

詳細資訊請看美股內頁：
奇異(GE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGE

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