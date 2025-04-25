search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油(PBR-US)EPS預估下修至2.7元，預估目標價為15.95元

鉅亨網新聞中心 2025-04-25 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對巴西石油(PBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.76元下修至2.7元，其中最高估值3.55元，最低估值2.26元，預估目標價為15.95元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.55(3.55)3.113.272.97
最低值2.26(2.26)2.042.342.97
平均值2.8(2.83)2.612.812.97
中位數2.7(2.76)2.612.82.97

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值928.81億953.01億1,003.00億900.69億
最低值728.35億744.75億834.11億900.69億
平均值844.88億866.25億908.42億900.69億
中位數841.37億880.30億896.38億900.69億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.213.035.593.831.05
營業收入527.45億838.87億1,241.66億1,025.04億910.47億

詳細資訊請看美股內頁：
巴西石油(PBR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPBR

相關行情

台股首頁我要存股
巴西石油11.385-0.74%

延伸閱讀


Empty