鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油PBR-US的目標價調降至15元，幅度約3.23%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對巴西石油(PBR-US)提出目標價估值：中位數由15.5元下修至15元，調降幅度3.23%。其中最高估值20元，最低估值12.5元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予巴西石油評價：積極樂觀11位、保持中立5位、保守悲觀0位。
巴西石油今(7日)收盤價為13.06元。近5日股價上漲3.23%，標普指數上漲1.72%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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