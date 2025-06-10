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鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油PBR-US的目標價調降至14.5元，幅度約5.23%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對巴西石油(PBR-US)提出目標價估值：中位數由15.3元下修至14.5元，調降幅度5.23%。其中最高估值20元，最低估值12.5元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予巴西石油評價：積極樂觀12位、保持中立6位、保守悲觀0位。

巴西石油今(10日)收盤價為11.255元。近5日股價下跌5.23%，標普指數上漲1.5%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股PBR市場預估目標價

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