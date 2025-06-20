鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油PBR-US的目標價調升至15.3元，幅度約5.52%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對巴西石油(PBR-US)提出目標價估值：中位數由14.5元上修至15.3元，調升幅度5.52%。其中最高估值20元，最低估值12.5元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予巴西石油評價：積極樂觀12位、保持中立6位、保守悲觀0位。
巴西石油今(20日)收盤價為13元。近5日股價上漲5.52%，標普指數下跌1.07%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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