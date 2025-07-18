鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納CVNA-US的目標價調升至340元，幅度約3.34%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對卡爾瓦納(CVNA-US)提出目標價估值：中位數由329元上修至340元，調升幅度3.34%。其中最高估值440元，最低估值230元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予卡爾瓦納評價：積極樂觀12位、保持中立10位、保守悲觀1位。
卡爾瓦納今(18日)收盤價為342.5元。近5日股價上漲3.34%，標普指數上漲0.27%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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