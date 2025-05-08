鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納CVNA-US的目標價調升至288.5元，幅度約3.96%
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 22:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對卡爾瓦納(CVNA-US)提出目標價估值：中位數由277.5元上修至288.5元，調升幅度3.96%。其中最高估值340元，最低估值165元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予卡爾瓦納評價：積極樂觀13位、保持中立7位、保守悲觀1位。
卡爾瓦納今(8日)收盤價為281.4801元。近5日股價上漲3.96%，標普指數上漲1.12%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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