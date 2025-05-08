鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納(CVNA-US)EPS預估上修至4.25元，預估目標價為283.50元
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對卡爾瓦納(CVNA-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.45元上修至4.25元，其中最高估值5.28元，最低估值3.05元，預估目標價為283.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.28(4.28)
|7.38
|7.66
|7.71
|最低值
|3.05(2.67)
|4.42
|5.8
|7.71
|平均值
|4.11(3.49)
|5.63
|6.83
|7.71
|中位數
|4.25(3.45)
|5.51
|6.99
|7.71
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|183.76億
|249.32億
|280.61億
|223.49億
|最低值
|160.63億
|185.91億
|206.93億
|223.49億
|平均值
|172.74億
|208.64億
|240.45億
|223.49億
|中位數
|172.83億
|209.03億
|245.30億
|223.49億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.63
|-1.63
|-15.74
|0.75
|1.59
|營業收入
|55.87億
|128.14億
|136.04億
|107.71億
|136.73億
詳細資訊請看美股內頁：
卡爾瓦納(CVNA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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