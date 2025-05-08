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鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納(CVNA-US)EPS預估上修至4.25元，預估目標價為283.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對卡爾瓦納(CVNA-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.45元上修至4.25元，其中最高估值5.28元，最低估值3.05元，預估目標價為283.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.28(4.28)7.387.667.71
最低值3.05(2.67)4.425.87.71
平均值4.11(3.49)5.636.837.71
中位數4.25(3.45)5.516.997.71

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值183.76億249.32億280.61億223.49億
最低值160.63億185.91億206.93億223.49億
平均值172.74億208.64億240.45億223.49億
中位數172.83億209.03億245.30億223.49億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.63-1.63-15.740.751.59
營業收入55.87億128.14億136.04億107.71億136.73億

詳細資訊請看美股內頁：
卡爾瓦納(CVNA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCVNA

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