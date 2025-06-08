標普500季度調整無新增成份股：個股出現大幅震盪

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-08 21:00

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標普500季度調整無新增成份股。(圖：Shutterstock)

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此次決定使得追蹤標普 500 指數的被動基金未觸發大規模買盤，導致市場波動加劇。

美國銀行首席策略師 Jared Woodard 表示：「標普 500 指數的穩定性體現了委員會對公司盈利能力及市場流動性的嚴格要求，投資者對候選股過度押注的熱情需保持冷靜。」

入選標普 500 指數帶來聲譽與被動基金買盤雙重利好

分析指出，成為標普 500 指數成份股不僅提升企業聲譽，還能吸引大量被動型共同基金及 ETF 的資金流入。

據估算，被動指數基金持有標普 500 成分股約 27% 的權重，成份股調整對市場資金流動及波動性具有重要影響。美銀分析師曾預計，若 Robinhood 入選，將引發被動基金對該股的顯著買進潮。

標普 500 入選門檻嚴格：市值、盈利及流動性要求

根據 2025 年 3 月最新篩選標準，標普 500 指數入選公司需具備市值超過 205 億美元、持續盈利、良好市場流動性及自由流通股比例。

雖然 AppLovin 與 Robinhood 市值均領先，但因未達 GAAP 盈利標準，未能成功入選成份股。