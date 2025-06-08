標普500季度調整無新增成份股：個股出現大幅震盪
鉅亨網編譯莊閔棻
金融市場指數提供商標準普爾道瓊斯指數公司於最新一輪季度調整中宣布，標普 500 指數成份股維持不變，未新增或剔除任何公司。此消息出乎市場預期，導致多支原被看好納入標普 500 指數的個股出現大幅震盪。
受標普 500 指數成份股調整結果影響，週五（6 日）盤後，原本被預期納入的美國金融服務企業 Robinhood (HOOD-US) 股價暴跌超過 6%，人工智慧概念股 Applovin (APP-US) 跌幅超過 5%，資產管理公司 Ares Management (ARES-US) 跌近 3%，二手車電商卡爾瓦納 (CVNA-US) 股價亦下跌逾 1%。
在標準普爾道瓊斯指數公司宣布維持現狀之前，美國銀行 (BAC-US) 研究報告指出，Robinhood 是標普 500 指數成份股調整中最有可能入圍的候選公司。若 Robinhood 入選，將引發被動型基金大規模買入，推動股價上漲。
此次決定使得追蹤標普 500 指數的被動基金未觸發大規模買盤，導致市場波動加劇。
美國銀行首席策略師 Jared Woodard 表示：「標普 500 指數的穩定性體現了委員會對公司盈利能力及市場流動性的嚴格要求，投資者對候選股過度押注的熱情需保持冷靜。」
入選標普 500 指數帶來聲譽與被動基金買盤雙重利好
分析指出，成為標普 500 指數成份股不僅提升企業聲譽，還能吸引大量被動型共同基金及 ETF 的資金流入。
通常，入選標普 500 指數會推動股票大幅上漲，而被剔除則可能面臨資金大規模流出和股價下跌。
據估算，被動指數基金持有標普 500 成分股約 27% 的權重，成份股調整對市場資金流動及波動性具有重要影響。美銀分析師曾預計，若 Robinhood 入選，將引發被動基金對該股的顯著買進潮。
標普 500 入選門檻嚴格：市值、盈利及流動性要求
根據 2025 年 3 月最新篩選標準，標普 500 指數入選公司需具備市值超過 205 億美元、持續盈利、良好市場流動性及自由流通股比例。
雖然 AppLovin 與 Robinhood 市值均領先，但因未達 GAAP 盈利標準，未能成功入選成份股。
此外，標普 500 指數還要求候選公司過去四季度及最近一季度均實現 GAAP 淨利，導致多家科技巨頭如 Snowflake(SNOW-US) 與 Roblox(RBLX-US) 因未達盈利標準被排除在外。
高盛 (GS-US) 分析師 David Kostin 表示：「標普 500 較傾向選擇財務穩健的公司，短期內獲利能力仍是首要篩選標準。」
花旗集團 (C-US) 首席策略師指出，被動投資的崛起放大了指數調整的市場效應，落選公司短期內可能面臨資金流出壓力。
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