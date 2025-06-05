鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納CVNA-US的目標價調升至305元，幅度約3.39%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對卡爾瓦納(CVNA-US)提出目標價估值：中位數由295元上修至305元，調升幅度3.39%。其中最高估值340元，最低估值230元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予卡爾瓦納評價：積極樂觀13位、保持中立8位、保守悲觀1位。
卡爾瓦納今(5日)收盤價為345.64元。近5日股價上漲3.39%，標普指數上漲1.4%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 換匯免等！14幣種皆享優匯>
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納CVNA-US的目標價調升至288.5元，幅度約3.96%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納(CVNA-US)EPS預估上修至4.25元，預估目標價為283.50元
- 〈美股盤後〉美對中國關稅已達145% 道瓊狂瀉超1000點
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納(CVNA-US)EPS預估下修至3.41元，預估目標價為272.50元
下一篇