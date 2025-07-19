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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：CNH Industrial NV(CNH-US)EPS預估下修至0.62元，預估目標價為15.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對CNH Industrial NV(CNH-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.63元下修至0.62元，其中最高估值0.66元，最低估值0.55元，預估目標價為15.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.66(0.71)1.11.51.24
最低值0.55(0.55)0.740.790.85
平均值0.62(0.63)0.851.081.05
中位數0.62(0.63)0.861.051.05

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值173.57億185.54億236.60億189.02億
最低值167.36億174.08億176.08億179.11億
平均值171.14億179.14億191.49億184.07億
中位數171.69億179.55億187.15億184.07億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.361.271.491.760.99
營業收入260.39億334.26億235.52億246.94億198.45億

詳細資訊請看美股內頁：
CNH Industrial NV(CNH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCNH

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