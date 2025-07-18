輝達股價4個月內漲超80% 引發市場「過熱」疑慮
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
輝達 (NVDA-US) 股價近期飆升，交易員們不斷找出買進的理由，但強勁的漲勢也帶來過熱的憂慮。
這家在 AI 運算晶片市場占主導地位的公司，其股價在過去不到 4 個月內已勁揚 83%，預計將連漲第八周，市值已增逾 1.9 兆美元，目前以超過 4.2 兆美元 再次登頂全球市值最高公司，領先微軟 (MSFT-US) 約 4000 億美元。
但與此同時，輝達股票 14 天相對強弱指數 (RSI) 周四 (17 日) 一度突破 80，創下自 2024 年 6 月以來新高，當時輝達股價曾在接下來的六周內下跌逾 20%。
BTIG 首席市場技術分析師 Jonathan Krinsky 指出，RSI 讀數超過 70 通常被視為買盤處於極端水準的信號，他形容市場情緒已從樂觀轉向「近乎狂熱」。儘管如此，他認為這不代表立即反轉，但仍是需要留意之事。
此波漲勢主要受惠於多重利好消息：包括輝達獲美國政府批准，計畫恢復向中國銷售部分 AI 晶片，此舉有望彌補因美國晶片出口限制而面臨風險的高達 150 億美元 的 2026 財年資料中心潛在營收損失。
此外，美國總統川普近期提及逾 920 億美元對 AI 和能源基礎設施的投資承諾，Meta Platforms (META-US) 執行長祖克柏也重申計畫投入「數千億美元」於資料中心投資。
根據供應鏈數據，Meta 是輝達的第二大客戶，僅次於微軟。Horizon Investments 董事總經理 James Abate 表示，每次「有新的好消息，買家就會蜂擁而入」，推動股價不斷上漲。
儘管華爾街大多數分析師仍對輝達的前景持樂觀態度，在彭博追蹤的 79 位分析師中，僅有一位給出「賣出」建議，另有九位給出「中性」評級。
Wayve Capital Management 首席策略師 Rhys Williams 認為，在所有跡象都指向 AI 支出將持續的情況下，沒有理由獲利了結輝達股票，他預期輝達將會有一個良好的季度並提高財測，並預計資料中心業務將有「再一到兩年的強勁增長」。
然而，Abate 已利用此次上漲賣出部分輝達股票，除了擔心估值上升，也擔憂投資者低估了「AI 業務未來周期性」的可能性。輝達目前預期未來 12 個月本益比為 34 倍。
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