鉅亨網新聞中心 2025-07-18 16:00

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針對美國批准輝達 (NVDA-US) 向中國銷售 H20 晶片，中國商務部周五 (18) 日回應表示，美方應摒棄零和思維，繼續取消一系列不合理的對華經貿限制措施。

美國批准輝達對華銷售H20晶片 中國商務部回應。(圖:shutterstock)

美國官員表示，批准向中國銷售輝達 H20 晶片是中美經貿談判的一部分，目前華為等中國企業已經生產了等效晶片，美方不希望中方實現國產替代。

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中國商務部發言人在例行記者會回應稱，中美倫敦經貿會談後，雙方保持密切溝通，確認了倫敦框架細節並推動相關落實工作。中方依法核准符合條件的管制物項出口申請，美方於 7 月上旬相應取消了會談涉及的對華限制措施。

中方注意到，又主動表示將核准對華銷售輝達 H20 晶片。中方認為，美方應摒棄零和思維，繼續取消一系列不合理的對華經貿限制措施。

發言人指出，中美之間合作共贏才是正道，打壓遏制沒有出路。今年 5 月，美方針對華為昇騰晶片發布相關出口管制指南，以莫須有的罪名對中國晶片產品加嚴管制，以行政力量幹預市場公平競爭，嚴重損害中國企業正當權益，中方已嚴正闡明立場，堅決反對。