印尼美國貿易談判：關稅下調與豁免細節仍待協商
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
印尼官員周五 (18 日) 表示，在美方降低對印尼的關稅稅率後，印尼仍在就近期與美國達成的貿易協議細節進行談判，並尋求獲得棕櫚油和鎳出口的豁免。
印尼與美國已達成貿易協議，美國下調了印尼出口商品的關稅稅率，但雙方仍在協商細節。這項協議是川普政府在 8 月 1 日談判截止日期前，達成的少數協議之一。
印尼經濟部高級官員 Susiwijono Moegiarso 表示，美國關稅稅率已從 32% 降至 19%，該稅率將在現行關稅的基礎上加徵。他說，印尼正爭取棕櫚油、鎳、可可和橡膠的出口豁免。
印尼是全球最大的棕櫚油生產國及美國主要供應商，到 2024 年，占美國進口總額的 85%。
做為協議的一部分，美國科技產品將豁免印尼的「在地含量」規定。相對地，除了酒精飲料和豬肉外，美國商品進口至印尼將普遍享有零關稅，部分美國商品還將豁免進口配額規定。
此外，印尼國家航空公司嘉魯達印尼航空將向波音購買噴射機，國有能源公司佩爾塔米納也將從美國進口能源。
Susiwijono 表示，這項協議對印尼而言是「好機會」，將「有利於支持我們的出口」。
- 市場震盪加劇，別怕進場！三大策略逆勢突圍
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 告別連5個月吸金潮 亞洲債市6月淨流出21.1億美元 印尼債市首當其衝
- 印尼稱與川普關稅協議為「重大勝利」服裝與鞋業迎大利多
- 美國與印尼達貿易協議 波音喜獲50架客機大單
- 川普：印尼商品將課19%稅 美國出口免關稅
下一篇