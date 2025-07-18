鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-18 15:49

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印尼官員周五 (18 日) 表示，在美方降低對印尼的關稅稅率後，印尼仍在就近期與美國達成的貿易協議細節進行談判，並尋求獲得棕櫚油和鎳出口的豁免。

印尼美國貿易談判：關稅下調與豁免細節仍待協商(圖:shutterstock)

印尼與美國已達成貿易協議，美國下調了印尼出口商品的關稅稅率，但雙方仍在協商細節。這項協議是川普政府在 8 月 1 日談判截止日期前，達成的少數協議之一。

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印尼經濟部高級官員 Susiwijono Moegiarso 表示，美國關稅稅率已從 32% 降至 19%，該稅率將在現行關稅的基礎上加徵。他說，印尼正爭取棕櫚油、鎳、可可和橡膠的出口豁免。

印尼是全球最大的棕櫚油生產國及美國主要供應商，到 2024 年，占美國進口總額的 85%。

做為協議的一部分，美國科技產品將豁免印尼的「在地含量」規定。相對地，除了酒精飲料和豬肉外，美國商品進口至印尼將普遍享有零關稅，部分美國商品還將豁免進口配額規定。

此外，印尼國家航空公司嘉魯達印尼航空將向波音購買噴射機，國有能源公司佩爾塔米納也將從美國進口能源。